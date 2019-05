Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Lipomo

Un’auto, con a bordo un 18enne, è finita fuori strada a Lipomo intorno alla 1. Sul posto è arrivata la Cri di Lipomo per i soccorsi, fortunatamente non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Grave malore a Olgiate

La serata è stata spezzata dalle sirene dell’ambulanza per un malore a Olgiate Comasco. Codice rosso per una donna di 54 anni trovata priva di sensi nella sua stanza di una foresteria e B&B in via Giovanni Tarchini, nei pressi dell’incrocio con la Statale Briantea. QUI I DETTAGLI