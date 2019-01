Questa mattina, giovedì 10 gennaio 2019, intorno alle 8 c’è stato un incidente a Lipomo.

Incidente a Lipomo, tre feriti

Secondo quanto è stato possibile ricostruire una Suzuki Swift guidata da una donna proveniva da Lipomo verso Montorfano e per motivi ancora ignoti avrebbe sbandato e centrato una Toyota Yaris. A bordo della seconda auto c’era una coppia di anziani. Sul posto due ambulanze, l’automedica e i Vigili del fuoco. Nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita. Sono stati trasportati all’ospedale. Spetterà poi alla Polizia locale, giunta in via per Montorfano, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.