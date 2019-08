Incidente a Lurago d’Erba oggi, venerdì 2 agosto 2019, intorno alle 16.

Incidente a Lurago, c’è un ferito gravissimo

L’impatto è avvenuto all’incrocio dell’Sp41 con la Statale 342. I Vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento urgente. Uno dei feriti era infatti incastrato nell’abitacolo e sono state necessarie le manovre dei pompieri per estarlo. Risultano ferite tre persone, di cui una in codizioni gravissime trasportata con elisoccorso in ospedale. Sul posto anche due ambulanze, rientrate in codice giallo, e l’automedica.