Incidente a Lurago d’Erba: nel frontale tra due auto sono rimasti feriti in modo serio due uomini.

Incidente a Lurago d’Erba: arriva anche l’elisoccorso

Notte di trambusto a Lurago d’Erba dove, poco prima delle 3 tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, c’è stato un frontale tra due auto. In via Monticello la situazione è apparsa subito grave ai soccorritori; sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti.

I due uomini feriti, un 27enne e un 49enne, sono stati trasportati uno in codice giallo dalla Sos di Lurago all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, l’altro dall’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri di Cantù.

