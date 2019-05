Questa mattina, lunedì 27 maggio 2019, c’è stato un incidente a Lurago d’Erba intorno alle 10.30.

Incidente a Lurago d’Erba

L’ambulanza della Sos di Lurago, insieme all’automedica, è stata allertata in codice rosso per soccorrere due anziani: una donna di 73 e un uomo di 78 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una Opel è andata a sbattere contro un Fiat Panda di colore blu parcheggiata in via Ugo Foscolo, all’altezza del civico 1. Un grande spavento ma fortunatamente le condizioni delle due persone coinvolte nell’incidente non preccupano i sanitari. Sul posto anche i Carabinieri per eseguire tutti i rilievi.