Questa mattina intorno alle 7 c’è stato un incidente a Merone. In gravissime condizioni un motociclista.

Incidente a Merone: gravissimo un motocilista

Lo scontro è avvenuto tra uno scooter “Neos” bianco e una Citroen C3 grigia nei pressi della rotonda che conduce alla stazione di Merone, all’incrocio tra via Volta e via Emiliani. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 54 anni portato via in elicottero in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cantù oltre alle ambulanze. Il traffico non è stato bloccato ma risulta rallentato nei pressi della rotonda.

