Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Merone

Sulla Sp41 si è verificato un ribaltamento intorno alle 3.40. Allertati i soccorsi per una giovane di 20 anni. Dopo le prime cure sul posto la ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare anche un’intossicazione etilica alle 21. Soccorso a Como, in via Napoleona un uomo di 63 anni che non è stato trasportato in ospedale.