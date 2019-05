Intorno alle 13.30 c’è stato un incidente a Proserpio.

Incidente a Proserpio preoccupano le condizioni del centauro

L’impatto è avvenuto in via Sciaree all’altezza del civico 9. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Sul posto sono stati allertati d’urgenza la Sos di Canzo e un’automedica. Ad avere la peggio il cantauro. Secondo una prima ricostruzione della dinamica la moto stava salendo su via Sciaree mentre l’auto viaggiava nella corsia opposta. Spetterà alle Forze dell’ordine, accorse sul posto per i rilievi, stabilire i motivi dell’accaduto. Al momento c’è grande preoccupazione per le sorti del motociclista che è stato soccorso in codice rosso.