Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Senna Comasco

L’impatto è avvenuto intorno alle 22 in via Roma. Due persone coinvolte, una donna di 51 anni e un uomo di 59. Sul posto la Cri di Cantù che è rientrata all’ospedale in codice verde.

Altri interventi

Da segnalare anche un’intossicazione etilica nel Centro Valle Intelvi, in via Provinciale, per un 38enne.