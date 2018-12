Dopo l’incidente di questa mattina all’alba a Bizzarone, altro incidente a Sormano intorno alle 10.30 di oggi, mercoledì 26 dicembre 2018.

Incidente a Sormano arriva l’elisoccorso

A scontrarsi sulla Sp44 sarebbero stato due vetture. Allertati in codice rosso i soccorsi che sono arrivati con due ambulanze e l’elisoccorso da Como. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un bambino di 9 anni. Secondo le prime informazioni il bambino e la mamma sono riusciti ad uscire dall’auto e non hanno subito gravi ferite. In totale sono però quattro le persone coinvolte (due donne di 36 anni e un uomo di 39) di cui una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, sarebbe quindi in pericolo di vita. Al momento ancora al lavoro i Vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona.