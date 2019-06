Ecco che cos’è successo nella notte tra l’12 e il 13 giugno e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Valbrona

Un’auto è finita contro un ostacolo in via Orsenigo intorno alle 22. Soccorsa una persona di 28 anni che è poi stata trasportata in codice verde all’ospedale. Sul posto i Carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare diversi malori tra Como, Guanzate e Cantù. Intervento anche a Como, intorno alle 23, per soccorrere un uomo di 57 anni. Non si conoscono i motivi dell’intervento, l’uomo è stato poi accompagnato in codice verde all’ospedale.