Grave in incidente a Vertemate con Minoprio nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio. Quattro persone coinvolte, un ferito in serissime condizioni.

Incidente a Vertemate

L’allarme é stato lanciato alle 2.48 del mattino dalla Statale dei Giovi dove due auto si sono scontrate al confine con Socco. Quattro i feriti: una ragazza di 24 anni di Biassono e un giovane di 26 di Gussago, un uomo di 55 anni di Dorno nel pavese e un altro di 54 anni di Zerbolo, sempre nel pavese. Proprio quest’ultimo era in arresto cardiocircolatorio da trauma con manovre di rianimazione in atto fino all’ospedale di Cantù dove é arrivato in codice rosso. Nulla hanno potuto i sanitari, l’uomo infatti é deceduto.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, tre ambulanze della Cri di Grandate, della Croce Azzurra di Como e della Croce Verde di Fino insieme a un’auto medica. Sul posto per tutti i rilevamenti del caso i Carabinieri.

Notte di incidenti

Questa é stata una notte di incidenti, seppur meno gravi rispetto a quello di Vertemate. Alle 23.20 due auto si sono scontrate in via delle Scuderie Vecchie a Olgiate Comasco, senza gravi conseguenze per i conducenti.

Poco dopo le 2 del mattino un altro schianto tra auto a Rebbio in via Giussani con un uomo di 30 anni rimasto ferito e portato in ospedale in codice giallo.