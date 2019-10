Incidente ad Albavilla: è successo intorno alle 11 in via Milano.

Incidente ad Albavilla, coinvolto ciclista di 76 anni

Il sinistro è avvenuto in via Milano, poco dopo le 11. La dinamica, al vaglio delle Forze dell’ordine, è ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione un ciclista di 76 anni procedeva verso Orsenigo, e così anche una Volkswagen Golf, che per motivi da accertare ha speronato la bicicletta con a bordo l’uomo. Il mezzo è finito nella siepe.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: in via Milano è giunto un mezzo del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. In loco anche la Polizia locale intercomunale Briantea che ha compiuto le rilevazioni del caso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo, inizialmente segnalate in codice rosso, si sono rivelate meno gravi del previsto e il 76enne è stato trasportato in Pronto soccorso in codice giallo.

Inevitabile qualche conseguenza sul traffico, con la formazione di code lungo via Milano. La normale viabilità è stata tuttavia ripristinata in breve tempo.