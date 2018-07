Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Albavilla

Un’auto è finita contro un ostacolo ad Albavilla. Nell’impatto sono rimasti feriti, in maniera lieve, due 17enni. Sul posto due ambulanze, l’automedica e i Carabinieri di Como. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice verde. Le Forze dell’ordine dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Intorno alle 22.30 c’è stato un incidente tra auto e moto a Maslianico. Sul posto la Cri di Como che ha portato in ospedale un 61enne. Poco prima di mezzanotte una caduta al suolo a Cantù con un 31enne finito all’ospedale. Pochi minuti dopo incidente anche Lazzago. Questa volta a finire all’ospedale Sant’Anna è stato un uomo di 35 anni. E poi, intorno alle 4 a Como da segnalare un evento violento classificato come aggressione. Un uomo di 36 anni è finito in codice verde all’ospedale.

