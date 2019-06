Attimi di paura per un incidente ad Albavilla che ha visto protagonista un ciclista.

Incidente ad Albavilla: scontro tra bici e furgone

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 18 in via ai Campi. In codice rosso ambulanza e automedica che hanno prestato aiuto ad un ciclista, residente a Como, dopo che si era scontrato con un furgone. Il dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Erba.

Fortunatamente, dopo le prime cure, sono state scongiurate ferite gravi per l’uomo. E’ stato trasportato, cosciente, all’ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.