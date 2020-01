Incidente ad Alzate Brianza oggi pomeriggio, sabato 4 gennaio: ferite due persone.

Incidente ad Alzate Brianza

Qualche minuto dopo le 15 si è verificato uno schianto tra due auto che percorrevano la provinciale 38 nel Comune di Alzate Brianza. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone di 49 e 87 anni. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Cantù, la Cri di Cantù e la Sos di Lurago insieme ad un’auto medica. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale uno in codice verde e l’altro in codice giallo. Presente per verificare le cause dell’incidente e regolare il traffico la Polizia Locale.

