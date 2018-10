Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Alzate Brianza: si ribalta con l’auto

Erano circa le 22.45 quando sono stati allertati i soccorsi. Un uomo di 46 anni che viaggiava a bordo della sua auto ad Alzate Brianza per cause che le Forze dell’ordine dovranno stabilire, si è ribaltato. In via del Lavatoio sono arrivate ambulanza, automedica e Vigili del fuoco. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche diversi malori ad Argegno, Veniano e Luisago. Due uomini di 53 e 46 anni sono finiti in ospedale in codice verde.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU