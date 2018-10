Incidente ad Alzate Brianza: ragazzo cade dalla moto. E’ successo intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 12 ottobre, in via Volta, nella frazione di Fabbrica Durini.

Incidente ad Alzate, ragazzo cade da moto

Il giovane, alla guida di una moto di tipo KTM, avrebbe fatto tutto da solo: a causare l’incidente sarebbe stata la velocità sostenuta con cui ha affrontato la curva che dall’oratorio scende verso Alzate. Per cause da accertare, il giovane si sarebbe schiantato contro l muretto a lato della carreggiata e sarebbe caduto dal veicolo. Sul posto, in soccorso del ragazzo, è giunto un mezzo della Sos di Lurago D’Erba e l’automedica. In via Volta si sono portati anche i vigili della Polizia locale intercomunale. Fortunatamente, il sinistro si è rivelato meno grave del previsto: il giovane, rimasto cosciente, avrebbe riportato qualche ferita alla schiena e al piede. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non è in pericolo di vita.

