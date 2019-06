Una notte movimentata per i soccorsi in Provincia. Ecco cosa è successo nella notte tra sabato e domenica.

Aggressioni a Mariano Comense, Carbonate e Asso

Tre aggressioni nella notte. La prima è avvenuta ad Asso, in via Circonvallazione, alle 1.45. A intervenire, i soccorsi della Sos di Canzo, che hanno soccorso un uomo di 41 anni, trasportato poi in ospedale a Erba. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Carabinieri. A Carbonate, episodio analogo in via Nazario Sauro, alle 4: sul posto la Cri di Varese che ha trasportato un uomo di 42 anni in ospedale a Tradate, in condizioni non gravi. Aggressione in strada anche a Mariano Comense: è successo alle 4.30, in via Como. Sul posto i Carabinieri di Cantù e la Croce Bianca di Mariano.

Incidente tra auto ad Argegno: coinvolta una bambina di 1 anno

Soccorsi ad Argegno per un incidente tra due auto, lungo la SS 340. E’ successo alla 1. Sul posto la Cri di San Fermo della Battaglia: coinvolta nell’incidente anche una bambina di 1 anno, portata all’ospedale Sant’Anna in codice verde.

Intossicazioni etiliche a Lurago D’Erba e Luisago

A Luisago, intervento dei soccorsi per un ragazzo di 20 anni, a causa del troppo alcol. Soccorsi anche a Lurago D’Erba per un 20enne.

Altri interventi

Malore a Como, in viale Marconi, per una 22enne, trasportata in codice verde all’ospedale Valduce.