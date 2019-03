Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Asso, ferito un giovane

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 quando un giovane di 22 anni stava percorrendo la Sp41. Per cause che le Forze dell’ordine dovranno definire è finito col suo mezzo contro un ostacolo. Sul posto la Sos di Canzo e un’automedica che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Successivamente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Altri interventi

Intorno alle 23 da segnalare un infortunio all’interno di un impianto sportivo a Dongo. Alla 1 invece un soccorso persona all’interno di un’auto a Mariano Comense, in via Isonzo. Un uomo di 39 anni è stato trasportato all’ospedale di Carate in codice verde. E poi, ancora, alle 2, sempre a Mariano, ad impattare sono state due auto lungo la Novedratese. Infine due malori a Como e Orsenigo.