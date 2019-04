Incidente Alzate Brianza questa sera.

Impatto tra un’auto e una moto

Erano circa le 18.45 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire ad Alzate Brianza, in via Don Minzoni. Sul posto, in codice giallo, un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e un’automedica, A scontrarsi un’auto e una moto. La peggio l’ha avuta il centauro, che ha riportato ferite molto più serie di quanto previsto nel codice di chiamata. L’uomo, 36 anni, è stato infatti trasportato in ospedale in codice rosso e sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche un mezzo della Croce Rossa di Montorfano, che ha soccorso l’uomo alla guida dell’auto, in stato di choc.

Strada chiusa al traffico

Per poter prestare le cure all’uomo, la strada, via Don Minzoni a Carbusate, è stata completamente chiusa al traffico.