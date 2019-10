Incidente a Magreglio questo pomeriggio.

Sulla Strada Provinciale 41

Questo pomeriggio, qualche minuto prima delle 14.30, c’è stato un terribile incidente tra Magreglio e Barni, sulla Strada Provinciale 41. Coinvolte tre persone, una delle quali ha purtroppo perso la vita. Sul posto, poco minuti dopo il sinistro, sono arrivate due ambulanze e i Carabinieri di Como, con i Vigili del fuoco. Da Como è stato chiamato in volo anche l’elisoccorso. Purtroppo per una delle persone coinvolte, un uomo, non c’è stato nulla da fare. Un’altra persona coinvolta è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Lecco. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, le due vittime stavano passeggiando sul ciglio della strada, quando sono state travolte da un’auto e scaraventate nel fiumiciattolo che scorre proprio sotto la strada. Per uno dei due, un uomo, non c’è stato nulla da fare. Gravissima la donna che era con lui.