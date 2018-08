Incidente Bosisio Parini in codice rosso questa sera.

Grande spavento

Grave incidente stradale questa sera, intorno alle 20.30, a Bosisio Parini. I soccorsi sono stati chiamati a intervenire in via Brianza, per un ribaltamento, in codice rosso. Sul posto sono dunque giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, oltre ai Vigili del fuoco di Lecco. A ribaltarsi un trattore, proprio al centro della via. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo ribaltato.

Conducente incastrato

L’uomo che conduceva il trattore, 38 anni e residente a Eupilio, è rimasto incastrato nel mezzo. fino a quando l’intervento dei Vigili del fuoco non è riuscito a liberarlo. All’uomo è andata tutto sommato abbastanza bene, visto che è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo.