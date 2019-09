Incidente a Cermenate ieri sera.

Auto contro auto

Intorno alle 21.45 un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo è stata chiamata a intervenire a Cermenate, in via Umberto Saba, per uno scontro tra due auto (nella foto in alto). Ad essere feriti due giovanissimi, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 17. Fortunatamente nulla di grave per loro, con rientro all’ospedale di Cantù in codice verde.

Scontro anche a Como

Un altro sinistro ha aperto anche la giornata odierna: pochi minuti prima delle 8 si sono scontrate un’auto e una moto, in via Anzani a Como. Ferito un uomo di 47 anni, in maniera lieve: anche per lui rientro in codice verde. Sul posto anche la Polizia locale.