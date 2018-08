A Lurago d’Erba si è verificato nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 agosto un incidente con ribaltamento.

Incidente con ribaltamento: coinvolte due persone

Una notte relativamente tranquilla per i soccorsi comaschi. Poco dopo le 23.30 però i soccorritori sono stati chiamati ad intervenire a Lurago d’Erba per il ribaltamento di un’auto. Un’ambulanza della Sos di Lurago, un’auto medica e i Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti d’urgenza in via Vallassina. Due le persone coinvolte nel sinistro: un uomo di 37 anni e un giovane di 16. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri.

