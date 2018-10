Sono ancora critiche le condizioni del giovane di 23 anni che si è ribaltato questa mattina ad Albavilla.

Chi è

Il ragazzo rimasto coinvolto nel gravissimo incidente è Marco Panzino, 23 anni, residente a Montorfano. Subito dopo il terribile impatto con un muretto di via IX Agosto, nel territorio di Albavilla, è andato a sbattere contro alcuni alberi nel bosco e la sua auto si è fermata sul ciglio della strada. Soccorso sul posto dai medici di Areu e dai sanitari del Lariosoccorso, Panzino è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in elicottero.

Condizioni critiche

Secondo le prime informazioni diffuse dall’ospedale di Varese, Panzino attualmente è in sala operatoria. Ha subìto vari politraumi in tutto il corpo ed è in prognosi riservata.

Per saperne di più sull’incidente: clicca qui