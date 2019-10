Diversi interventi questa notte, fortunatamente nessuno grave.

Soccorsa una bimba a Cermenate

Il primo intervento dei soccorsi è stato registrato intorno alle 22.20, quando un’ambulanza ha raggiunto via Castello a Cermenate per la caduta al suolo di una bambina di un solo anno. Uscita in codice giallo, con un grande spavento, ma fortunatamente rientro in codice verde: la piccola è stata trasportata all’ospedale di Cantù per accertamenti.

Incidente in autostrada

Poco prima di mezzanotte, invece, nel tratto di autostrada compreso tra Lomazzo sud e Lomazzo nord è stato registrato un incidente stradale, con l’intervento dei Vigili del fuoco. La Croce Rossa di Misinto è intervenuta in codice rossa per prestare soccorso a una ragazza di 23 anni che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe fatto tutto da sola. E’ stata poi trasportata in codice giallo al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Da registrare, in nottata, anche due interventi in viale Como a Lomazzo, per un’esplosione che in entrambi i casi si è rivelata un falso allarme.

Interventi a Sormano e Cantù

Erano trascorsi pochi minuti dalle mezzanotte quando la Sos di Canzo è intervenuta invece a Sormano. Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba.

Poco dopo le 4, infine, incidente in via Giovanni da Cermenate a Cantù. Coinvolti tra giovani di 18, 24 e 27 anni, che però non sono nemmeno stati trasportati dalla Croce verde di Fino Mornasco.