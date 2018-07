Incidente in bicicletta all’ora di pranzo alla Colma di Sormano.

In volo l’elisoccorso

Mancavano pochi minuti alle 13 quando un grave incidente stradale ha richiesto l’invio dell’elisoccorso da Como. Una caduta dalla bicicletta, infatti, ha reso necessario l’intervento prima della Sos di Canzo e poi anche dell’elicottero del 118. I soccorsi sono stati chiamati in codice giallo, per una caduta dalla bicicletta, ma il malcapitato, un uomo di 63 anni, è stato poi trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Lecco. Sarebbe dunque molto grave.