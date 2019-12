Incidente domestico: muore dopo una settimana per le ustioni riportate.

Morto per le ustioni a Oltrona

Lutto a Oltrona di San Mamette per la scomparsa di Rocco Caglioti, 72 anni. E’ deceduto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato a causa di un serio incidente domestico. Martedì 17 dicembre l’uomo, che viveva in un’abitazione in via Roncaia, stava accendendo la sua stufa a legna quando, per cause da chiarire è rimasto gravemente ustionato. Il fuoco si è esteso agli abiti provocando profonde ferite. Al rientro del fratello e della moglie, che in quel momento non erano a casa, è stato trovato trovato sul balcone. Immediata la chiamata ai soccorsi: in un primo momento è stato trasportato al Sant’Anna poi, viste le condizioni, è stato spostato a Milano. Un quadro clinico molto complesso: l’uomo ha lottato fino alla fine ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.