E’ profondamente colpita, la comunità di Brivio, in Provincia di Lecco, per la tragica morte di Francesca Aldeghi, 36 anni, deceduta nella serata di ieri, venerdì, in un incidente stradale avvenuto a Lurago d’Erba.

Incidente mortale a Lurago d’Erba: chi era la vittima

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in paese e in tanti hanno espresso il loro cordoglio ai familiari della vittima. Francesca Aldeghi, 36 anni, nella vita faceva l’impiegata contabile e a livello associativo era impegnata nelle attività dell’Alveare, struttura frequentata dal fratello. Era legatissima alla sorella Simona, che era stata assessore al Bilancio nel mandato del sindaco Ugo Panzeri.