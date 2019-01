Donna morta in auto: drammatico incidente lungo il rettilineo tra Rovasenda e Buronzo, in Provincia di Vercelli.

Incidente mortale: la vittima è una donna

Come racconta il nostro portale piemontese NotiziaOggiVercelli.it, intorno alle ore 16 di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, sulla strada tra Buronzo e Rovasenda (già nel comune di Rovasenda), all’altezza della cascina Giardino Bresciano, una Y10 vecchio modello è uscita di strada, finendo nei campi. L’impatto è stato fatale per una donna. Sul posto i Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale di Vercelli.

Sul posto anche i Carabinieri. Ci sarebbe anche un uomo ferito, pare il figlio della vittima, che è stato portato in ospedale con l’elisoccorso in codice giallo, ma non sarebbe gravissimo. Il figlio della vittima sarebbe residente in provincia di Como.