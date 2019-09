Diversi incidenti questa notte nel Comasco.

Le chiamate dopo la mezzanotte

Il primo intervento registrato dopo la mezzanotte è stato a Cantù. Poco dopo la una un’ambulanza è giunta in via San Vincenzo per un’intossicazione etilica di una donna di 40 anni, in codice giallo. Mezz’ora più tardi anche a Mariano la Croce Bianca è stata chiamata per una persona ubriaca, questa volta un uomo di 62 anni, trasportato all’ospedale di Cantù in codice verde.

Incidente moto a Como

Grande paura, poi poco dopo le 3.30: in via Roosvelt la Croce Rossa e la Croce Azzurra sono state chiamate a intervenire per una caduta da moto. Ricoverati in codice giallo due ragazzini, di 15 e 16 anni. Poi alle 4 un’ultima intossicazione etilica, a Canzo in via Gajum, in codice giallo.