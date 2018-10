Incidente moto questo pomeriggio ad Asso.

Grande paura sulla Sp41

Mancavano pochi minuti alle 16 quando i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso ad Asso, sulla Sp41. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica del Lariosoccorso di Erba. In volo si è alzato anche l’elisoccorso di Milano, visto che le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Sono stati quindi allertati pure i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco di Canzo.

Coinvolto un uomo

A essere rimasto ferito nell’incidente sarebbe un uomo, un giovane di 27 anni, caduto in una scarpata con la sua Ducati. Il 27enne è stato recuperato e poi trasportato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero dunque molto gravi. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe fatto tutto da solo, andando a sbattere contro il guard rail e facendo poi un volo di dieci metri circa sotto la strada, all’altezza del curvone in via Mulini. Spetterà però alle Forze dell’ordine stabilire esattamente cosa è accaduto.