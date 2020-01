Incidente stradale a Portichetto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio: due feriti.

Incidente stradale a Portichetto

L’impatto si è verificato poco prima delle 21.50 del 2 gennaio, in via Alessandro Volta a Portichetto, frazione di Luisago. Sono rimaste coinvolte due automobili e altrettante persone: due uomini di 40 e 59 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, due ambulanze della Cri di Grandate e della Croce verde di Fino Mornasco e un’auto medica. I feriti non erano in pericolo di vita ma sono stati trasportati entrambi in codice giallo in ospedale. Presenti per accertare la dinamica dell’incidente anche i Carabinieri.

