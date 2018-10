Incidente stradale questa mattina presto, lunedì 22 ottobre, ad Albavilla. Ecco come si sono mossi questa notte i soccorsi comaschi.

Incidente stradale tra auto e moto

Una notte relativamente tranquilla per i soccorsi comaschi. Sono infatti intervenuti per diversi malori tra Canzo, Cantù, Blevio e Centro Valle Intelvi ma l’intervento più rilevante è stato un incidente tra auto e moto ad Albavilla. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 in via Carcano; ad avere la peggio un uomo che è stato trasportato dall’ambulanza del Lariosoccorso di Erba in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilevamenti del caso.

Intossicazione etilica a Cantù

I soccorritori comaschi sono anche intervenuti in piazza Garibaldi a Cantù intorno all’1 di notte. La Cri di Cantù ha soccorso una donna di 48 anni per una intossicazione etilica e l’ha trasportata per accertamenti all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU