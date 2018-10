Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente sul cavalcavia a Mariano

Scontro tra auto sul cavalcavia di viale Lombardia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cantù per i rilievi e la Croce Bianca di Mariano per soccorrere le persone coinvolte. Si tratta di due donne di 43 e 21 anni e un’altra persona. L’ambulanza ha fatto rientro in ospedale in codice verde. Erano circa le 21 e il traffico ha subito dei leggeri rallentamenti.

Altri interventi

Da segnalare anche tre malori a Como. A Canzo invece un’intossicazione etilica con protagonista un uomo di 42 anni che è finito in codice verde all’ospedale di Erba. Poco prima di mezzanotte invece una caduta a Ponte Lambro. Anche in questo caso un uomo è finito in ospedale in codice verde.

