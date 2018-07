Brutto incidente sul lavoro questa mattina in un impianto lavorativo di Annone Brianza (Lecco) con un operaio gravemente ustionato.

Operaio gravemente ustionato

L’allarme è scattato poco prima delle 8 in via Primo Maggio. Al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto la dinamica dell’ennesimo sinistro sul lavoro. Ad Annone insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i sanitari: i volontari della Croce Verde di Bosisio sull’ambulanza e i medici del 118 sull’automedica. L’uomo è stato immediatamente soccorso sul posto. Nell’incidente ha riportato ustioni di secondo grado alle gambe e al braccio sinistro e ustioni di primo grado la volto. Per lui è scattato poi il trasporto in ospedale in codice gallo. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

