Incidente tra auto in Varesina nella serata di ieri, 1 dicembre.

Incidente in Varesina

L’allarme, in codice giallo, è stato lanciato alle 20.30 circa. Due automobili si erano scontrate sull’arteria comasca e due donne sono rimaste ferite: una 22enne e una 57enne. Sul posto è arrivata la Croce azzurra di Como che le ha trasportate in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Presenti per i rilevamenti del caso anche gli agenti della Questura.

