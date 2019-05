Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Guanzate e Lipomo

A Guanzate l’impatto è avvenuto tra due auto in via 25 Aprile. Soccorsa, intorno alle 22.20, una donna di 57 anni che poi non è stata trasportata in ospedale. Alle 2 invece un’auto è finita contro un ostacolo a Lipomo in via 4 Novembre. Coinvolti un 30enne che è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Ad Albiolo da segnalare uno scontro di gioco, all’interno di un impianto sportivo, per un 24enne. A Como, poco prima della 1, un evento violento che ha visto coinvolto un 18enne in viale Roosvelt. E poi malori a Mozzate, Porlezza e Como.