Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Inverigo e Grandate

Intorno alle 21, in via al Gigante a Inverigo, c’è stato un investimento di un uomo, 47 anni. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. A Grandate invece, sulla SS35, un ribaltamento in auto per un giovane di 23 anni. Erano le 3 e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, il 23enne non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Sant’Anna. Spetterà alle Forze dell’ordine ricostruire entrambe le dinamiche dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare anche tra malori. Il primo a Luisago, poi due a Como. Sulla SS36, nel tratto Suello-Annone, c’è stata un’aggressione. Coinvolto un uomo di 28 anni che è stato soccorso dal personale medico ma non è stato trasportato in ospedale. Infine alle 2 un’intossicazione etilica a Cremia per una 29enne finita all’ospedale in codice verde.