Incidenti ad Alzate Brianza e Arosio nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno.

Incidenti ad Alzate Brianza e Arosio

Il primo incidente si è verificato intorno alle 21 in via Papa Giovanni XXIII ad Alzate Brianza. Due le auto coinvolte e altrettante le persone ferite: un ragazzo di 26 anni e uno di 34. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Cri di Cantù e della Cri di Montorfano insieme a un’auto medica. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Erba e a quello di Cantù.

Il secondo schianto verso le 21.30 in via Donatori di Sangue ad Arosio. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto e una moto: ferito un 62enne poi trasportato dall’ambulanza in ospedale a Cantù in codice verde.