Diversi incidenti si sono verificati nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre sulle strade del comasco: uno a Solbiate, uno a Olgiate Comasco e uno a Merone.

Incidenti a Solbiate, Olgiate Comasco e Merone

Il primo sinistro si è verificato intorno alla 1.30 a Merone e più precisamente nella località Moiana. I soccorsi sono intervenuti in via Manzoni per soccorrere due giovani, un 22enne e una 21enne, finiti fuori strada con l’auto. Sul posto I volontari della Croce Verde Bosisio, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Uno dei due coinvolti è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Il secondo incidente si è verificato alle 2.45 in via Leonardo da Vinci a Olgiate Comasco. Conseguenze fortunatamente lievi per i tre giovanissimi coinvolti: tre ragazzi di 19,18 e 17 anni. Sul posto i soccorritori della Sos Olgiate, Cri di Lurate Caccivio, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. I giovanissimi sono stati ricoverati in codice verde all’ospedale di Tradate e all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

L’ultimo incidente si è invece verificato pochi minuti prima delle 5 a Solbiate. L’allarme per lo scontro tra due auto è scattato in codice rosso: coinvolte ben 4 persone: un 25enne, una 26enne, un 33enne e un uomo di 43 anni. Fortunatamente i coinvolti non hanno riportato gravi traumi. Il ricovero in pronto soccorso e stato in codice verde.

