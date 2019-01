Notte di incidenti stradali nel Comasco: due gli scontri a Como e uno a Erba tra l’1 e il 2 gennaio.

Incidenti stradali a Como: nessun ferito grave

Il primo sinistro di questa notte tra il primo e il 2 gennaio 2019 si è verificato a Tavernola poco prima delle 22 in via Edoardo Bonardi. Un’auto e una due ruote si sono scontrate ed è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Cri di Cernobbio e un’auto medica che hanno trasportato il giovane in codice verde per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto per i rilevamenti del caso anche i Carabinieri di Como.

Sempre a Como, questa volta ad Albate sulla Canturina, intorno alle 3.30 si sono scontrate due automobili. Ferito un ragazzo di 27 anni che è stato trasportato in codice verde al Sant’Anna dall’ambulanza della Croce azzurra di Como. Allertati per l’incidente anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

Scontro tra auto a Erba

Questa notte un incidente anche a Erba, in via Prealpi intorno all’1. Due le automobili che si sono scontrate; nell’impatto è rimasto coinvolto un giovane di 20, soccorso dagli operatori di un’ambulanza della Sos di Lurago e di un’automedica intervenute in posto. Allertati anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco.

