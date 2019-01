Tre incidenti stradali nel territorio dell’Erbese: ecco cosa è successo nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio.

Incidenti stradali: nessun ferito grave

Primo intervento per i soccorsi comaschi poco dopo le 22.30 a Lipomo; due auto si sono scontrate sulla Briantea e altrettante persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Cri di Lipomo che ha trasportato in codice verde i feriti all’ospedale Sant’Anna. Per i rilevamenti presenti i Carabinieri di Como.

Un altro schianto intorno alle 23.30 a Erba, dove in viale Resegone un’auto è finita contro un ostacolo. E’ rimasto ferito un 22enne, trasportato dal Lariosoccorso di Erba all’ospedale di Lecco in codice giallo. Per tutti gli accertamenti sono stati allertati i Carabinieri di Como.

Quindi un altro intervento poco dopo la mezzanotte ad Albavilla; in via Basso Formiano un’altra auto è finita contro un ostacolo. Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza di 20 anni, trasportata per degli accertamenti da un’ambulanza all’ospedale di Erba. In posto anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco.

