Infortunio a Erba: uno dei pochi interventi di una notte tranquilla per i soccorritori comaschi.

Infortunio a Erba

L’allarme è arrivato intorno alle 22.30 da Erba. Così un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba è arrivata in codice giallo in via Cascina California per soccorrere un giovane di 20 anni che si era ferito per un infortunio. Fortunatamente non era grave ed è stato semplicemente accompagnato in ospedale per degli accertamenti.

Sempre nell’erbese, a Caslino d’Erba, intorno alle 22.30 si è sentita male una donna di 56 anni in piazza Mazzini. In posto è arrivata un’ambulanza della Sos di Canzo in codice giallo che ha trasportato la signora all’ospedale di Erba.

