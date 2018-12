Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio ad Albiolo

L’allarme è scattato intorno alle 21.20 in via Monte Rosa. Un giovane di 23 anni ha avuto uno scontro di gioco all’interno di un impianto sportivo. Sul posto l’ambulanza che l’ha trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate.

Altri interventi

La Croce Azzurra di Cadorago alle 22 è arrivata a Cantù. Soccorsa in via Eugenio Corbetta una giovane 19enne. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale. E poi un malore a Cernobbio per una donna di 61 anni. E’ finita in codice giallo al Sant’Anna di Como. Alle 23.30 soccorsi a Rovello Porro per una donna di 50 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Allarme anche a Mariano alle 4 in via Isonzo. Un uomo di 43 anni è finito all’ospedale in codice verde.