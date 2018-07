E’ intervenuto anche l’elisoccorso

I soccorsi si sono mossi intorno alle 13

Poco prima delle 13 di oggi i soccorsi sono stati allertati per un infortunio sui Corni di Canzo. In codice rosso si sono subito mossi gli uomini della stazione del Triangolo lariano della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. In volo anche l’elicottero del 118.

Grave un uomo

I sanitari hanno prestato aiuto a un uomo di 76 anni. In codice giallo è poi giunta sul posto anche l’ambulanza della Croce azzurra di Como. Una volta stabilizzate le condizioni del paziente, questo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Dinamica al vaglio delle Forze dell’ordine

Per stabilire l’esatta dinamica della caduta sono arrivati anche i Carabinieri del comando di Como, che dovranno stabilire quanto accaduto sulla montagna canzese.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU