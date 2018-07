Infortunio sul lavoro a Ponzate, Tavernerio, questa mattina, mercoledì 18 luglio.

E’ successo intorno alle 9.30 a Ponzate: un operaio di 52 anni che stava lavorando sul tetto del centro civico della frazione, su cui sono in corso opere di ristrutturazione, è improvvisamente precipitato da un ponteggio, cadendo per un’altezza di circa 10 metri. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorsi: è giunto un mezzo della Croce Rossa di Lipomo e un’automedica. A Ponzate sono anche arrivati gli agenti della Polizia locale intercomunale e i Carabinieri di Como per ricostruire quanto accaduto.

Per l’operaio di 52 anni, inizialmente apparso in gravissime condizioni, il trasporto all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Avrebbe riportato abrasioni e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.