I soccorsi sono scattati oggi, lunedì 22 luglio 2019, intorno alle 15.

Infortunio sul lavoro ad Albavilla

I sanitari sono stati allertati per un “precipitato” all’interno di un impianto lavorativo in via Padre Meroni, nella zona industriale. Sul posto, in codice rosso, oltre l’ambulanza sono arrivati un’automedica e l’elisoccorso da Como. Allertati anche l’Ats Insubria e i Carabinieri di Como.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso in codice giallo.