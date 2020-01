Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020.

Infortunio sul lavoro: arto inferiore schiacciato da un bidone di 400 chili

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 in un’azienda di via Plinio. Un uomo, B.R., 39 anni, ha subito lo schiacciamento dell’arto inferiore su cui è caduto un bidone di circa 400 chili. Sul posto sono arrivati i sanitari e i Carabinieri. L’uomo, dopo le prime cure in ditta, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.